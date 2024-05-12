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16:29, 12 мая 2024 года Геннадий Зюганов и Андрей Клычков возложили цветы к монументу танкистам-первогвардейцам Лидер КПРФ в рамках визита в регион приехал в Мценский район.



Фото: тг-канал "Телеграммы из Орла"

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов и губернатор Орловской области Андрей Клычков возложили цветы к монументу танкистам-первогвардейцам у деревни Первый Воин Мценского района, почтив память бойцов, сдержавших наступление 4-й танковой дивизии 2-й танковой армии вермахта на Москву в октябре 1941 года.



На территории мемориального комплекса захоронены 72 бойца, сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла".



Ранее Геннадий Зюганов посетил Орловский госуниверситет, где пообщался с аспирантами и преподавателями.





