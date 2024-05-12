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17:30, 12 мая 2024 года Орловщина вошла в группу наиболее динамичного культурного развития в ЦФО Регион расположился на четвертой строчке.





Орловская область вошла в группу наиболее динамичного культурного развития в Центральном федеральном округе в 2023-м году. Об этом сообщает сайт "Бренды России" со ссылкой на Агентство региональных социально-экономических проектов.



В тройке лидеров – Тульская, Воронежская и Белгородская области.



В бюджете региона в прошлом году на культуру было отведено больше двух миллиардов рублей. В рамках нацпроекта "Культура" удалось привлечь больше 111 миллионов рублей федеральных средств.





