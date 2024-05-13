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8:00, 13 мая 2024 года Поток туристов на Орловщину вырос на треть Гостями региона стали более 171 тысячи человек.





Орловская область стала больше интересовать туристов. За 2023-й год в регионе побывало на 31% больше человек. Всего гостями Орловщины стали более 171 тысячи туристов.



По сравнению с допандемийным 2019-м годом количество гостей региона выросло почти на 40 тысяч.



Для привлечения туристов продолжают развивать и совершенствовать бренды "Орел – литературная столица России", "Бирюзовое кольцо России", "Орел – город первого салюта".





Евгения Коростелева



