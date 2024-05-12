В Орле завершилась серия всероссийских шоссейных велогонок

В течение пяти дней за медали боролись более сотни спортсменов из 19 регионов.

В Орле на майские праздники традиционно проходят всероссийские соревнования по велоспорту на шоссе. В этом году за награды боролись более сотни спортсменов из 19 регионов страны.



Число участников орловских стартов год от года растет. Отчасти это зависит от того, что ряд соревнований в этом году не состоялся, а старты в Орле полезны для повышения рейтинга спортсмена.

В последний день гонщики 2010–2011 годов рождения преодолели 24 километра, спортсмены старше — 32 километра с промежуточным кругом через каждые два круга.