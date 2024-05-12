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12:53, 12 мая 2024 года Андрей Клычков выразил соболезнования белгородцам в связи с ударом ВСУ по многоэтажке В результате прямого попадания снаряда в здание обрушился весь подъезд с десятого по первый этаж.



Видео: тг-канал "Настоящий Гладков"

Губернатор Орловской области Андрей Клычков выразил соболезнования белгородцам в связи с ударом по дому на Харьковской горе в Белгороде. Как отметил глава Белгородчины Вячеслав Гладков, в результате прямого попадания снаряда в здание обрушился весь подъезд с десятого по первый этаж.

"Очередное, в этот раз — совершенно чудовищное военное преступление, совершено в Белгороде. Киевский режим атаковал многоквартирный жилой дом. Количество погибших и пострадавших только предстоит узнать. Именно поэтому мы должны одержать Победу, остановить эти бесчеловечные атаки, обезопасить наших граждан. Выражаю самые глубокие соболезнования от лица всей Орловской области. Мы, как всегда, готовы оказать любую необходимую помощь и поддержку пострадавшим", — отметил Андрей Клычков. Как отметили в Минобороны, 12 мая киевским режимом совершена террористическая атака по жилым кварталам Белгорода с применением тактического ракетного комплекса "Точка-У", реактивных систем залпового огня "Ольха" и RM-70 "Вампир". Средствами ПВО уничтожены шесть ракет "Точка-У" и шесть снарядов РСЗО. Фрагментами одной из сбитых "Точек-У" поврежден жилой дом.





