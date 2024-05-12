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16:00, 12 мая 2024 года Больше 60 орловцев в апреле переболели свинкой В регионе продолжается вакцинация против паротита.







В конце апреля несколько орловских школ перешли на дистанционное обучение из-за паротита, он же «свинка». Сейчас образовательные учреждения работают в обычном режиме.



Только за апрель свинкой переболело 64 человека, 70% из них — несовершеннолетние.

В поликлиниках идет вакцинация. Область получила девять тысяч доз вакцины от паротита. Ее хватит на всех непривитых детей. Вакцину от паротита, краснухи и кори делают дважды: в год и в шесть лет.

Свинка передается воздушно-капельным путем. Болезнь опасна осложнениями железистых тканей. Симптомами паротита являются головная боль, отсутствие аппетита и повышенная температура, воспаление и опухание слюнных желез.





Татьяна Тимохина



