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11:58, 12 мая 2024 года

Орловские "ветераны" выступили на фестивале Ночной хоккейной лиги

Он проходит на федеральной территории "Сириус".


В эти дни на федеральной территории "Сириус" проходит фестиваль Ночной хоккейной лиги. В первой части выступили две команды из Орловской области.

"Метеор" боролся в Малом Кубке дивизиона "Любитель 50+". После неудачного группового этапа, орловцы продолжили борьбу за нижнюю часть итоговой турнирной таблице. Итог – 18 место из 24 команд участниц дивизиона.

В дивизионе "Лига Будущих чемпионов" наш регион представила команда "Основа". Как и "Метеор", "Основа" неудачно провела групповой этап и могла рассчитывать на места ниже 15-го. Одержав только одну победу в шести матчах на турнире "Основа" заняла 28-е место из 32 команд-участниц.

11 мая на фестивале Ночной лиги стартовал розыгрыш наград для хоккеистов от 18 лет и старше. В Малом Кубке дивизиона "Лига Мечты 18+" наш регион представляет "Ледовая Арена".

Расписание матчей: 12 мая 20:15 "Ледовая Арена" – "Мамонты"; 13 мая 20:15 "Ледовая Арена" – "Гвардия ЛМ" (Краснодар).

Трансляции матчей – в социальных сетях Ночной хоккейной лиги.


Анастасия Дорохова
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