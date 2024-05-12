Геннадий Зюганов оценил развитие Орла и посетил родное село

В первый день поездки по Орловщине лидер КПРФ обошел достопримечательности областной столицы и побывал в родном доме в Мымрино.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: "Геннадий Андреевич дошел до президента и убедил его, что в городе Воинской славы не может не быть парка Победы".



Также Геннадий Зюганов посетил детский парк и новый фонтан на Оке.



Из Орла делегация поехала на малую родину политика — в село Мымрино Знаменского района, где возложила цветы к местному мемориалу о Петре Татаркине — Герое Советского Союза, погибшего в боях за освобождение Орловщины. Затем Геннадий Зюганов пообщался с земляками и посетил родной дом.