Геннадий Зюганов оценил развитие Орла и посетил родное село

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11:31, 12 мая 2024 года
Геннадий Зюганов оценил развитие Орла и посетил родное селоВ первый день поездки по Орловщине лидер КПРФ обошел достопримечательности областной столицы и побывал в родном доме в Мымрино.
11 мая лидер КПРФ Геннадий Зюганов прибыл в Орловскую область с двухдневным визитом. Накануне политик побывал в парке Победы — это место появилось благодаря его прямому участию.
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: "Геннадий Андреевич дошел до президента и убедил его, что в городе Воинской славы не может не быть парка Победы".
Также Геннадий Зюганов посетил детский парк и новый фонтан на Оке.
Из Орла делегация поехала на малую родину политика — в село Мымрино Знаменского района, где возложила цветы к местному мемориалу о Петре Татаркине — Герое Советского Союза, погибшего в боях за освобождение Орловщины. Затем Геннадий Зюганов пообщался с земляками и посетил родной дом.
Мария Семак