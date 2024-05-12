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10:49, 12 мая 2024 года Геннадий Зюганов посетил Орловский военно-исторический музей Для лидера КПРФ провели экскурсию по одной из экспозиций.





Геннадий Зюганов посетил Орловский военно- исторический музей. Для лидера КПРФ провели экскурсию по одной из экспозиций.



Здесь же открылась выставка "80 лет с Орловщиной". Она посвящена юбилею политика.







Напомним, что Геннадий Зюганов находится на Орловщине с двухдневным визитом. 11 мая лидер КПРФ побывал на малой Родине – в селе Мымрино Знаменского района, где пообщался с земляками. Также политик посетил парк Победы в Орле.







