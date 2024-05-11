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17:00, 11 мая 2024 года В Орле прошел первый конкурс-фестиваль хореографического искусства Соревнование - всероссийского уровня.







На сцене собрались творческие коллективы Орла и области. Ребята соревновались в 22 номинациях, всего участвовало около 300 человек.



– Он отличается от других конкурсов. Здесь много новых интересных лиц, много новых детей, которых мы не видим в других конкурсах. Очень интересное сочетание спорта и хореографии, необычно, при этом очень музыкально, - отметила заведующая кафедрой хореографии Орловского государственного института культуры, член жюри конкурса "Dance Laps" Светлана Щекотихина.



Разыграно два гран-при фестиваля. Некоторые лауреаты выступят на федеральном уровне. В рамках конкурса прошел отбор коллективов на всероссийский марафон "Гимнастрада-2024", финал которого пройдет в Москве с 29 июня по 3 июля.





Антон Сорокин



