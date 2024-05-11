В Орле пели песни в автобусах, трамваях и троллейбусах
Патриотическая акция завершилась.
В областном центре подошла к концу патриотическая акция "Ваш подвиг в сердцах поколоений" ко Дню Победы, в рамках которой местные артисты исполнили концертную программу. Звучали легендарные "Катюша", "Смуглянка", "День Победы" и "Тальяночка". Подпевали и пассажиры. Представительница старшего поколения отметила, что ей акция понравилась.
– Не осталось ни одной семьи, которую бы не тронула война. Очень хорошо, что вы, молодежь, помните об этом, - рассказала пассажирка троллейбуса.
Песни Победы можно было послушать в трамвае №1, троллейбусе №6 и автобусе №16. Традиции уже три года. К акции присоединились даже водители.
– Мне нравится, я вместе с ними пою, почему нет, - отметила водитель троллейбуса Нина Мацапуро.