Главная » Новости



13:55, 11 мая 2024 года В Орле пели песни в автобусах, трамваях и троллейбусах Патриотическая акция завершилась.







В областном центре подошла к концу патриотическая акция "Ваш подвиг в сердцах поколоений" ко Дню Победы, в рамках которой местные артисты исполнили концертную программу. Звучали легендарные "Катюша", "Смуглянка", "День Победы" и "Тальяночка". Подпевали и пассажиры. Представительница старшего поколения отметила, что ей акция понравилась.



– Не осталось ни одной семьи, которую бы не тронула война. Очень хорошо, что вы, молодежь, помните об этом, - рассказала пассажирка троллейбуса.



Песни Победы можно было послушать в трамвае №1, троллейбусе №6 и автобусе №16. Традиции уже три года. К акции присоединились даже водители.



– Мне нравится, я вместе с ними пою, почему нет, - отметила водитель троллейбуса Нина Мацапуро.





Эльза Ахмедбекова



