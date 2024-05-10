Главная » Новости



17:28, 10 мая 2024 года Двое человек погибли и двое ранены в ДТП на трассе М-2 под Орлом 10 мая столкнулись два легковых автомобиля "Рено".



Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

Трагическое ДТП случилось в Орловской области 10 мая. На трассе М-2 "Крым" столкнулись две легковушки "Рено", двое человек погибли, двое ранены, в том числе маленький ребенок.



Подробности случившегося озвучили в региональном УМВД.



- Водитель автомобиля "Рено Логан", двигаясь со стороны Орла в сторону поселка Кромы, осуществил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с авто "Рено Сценик", - описали картину столкновения в пресс-службе УМВД России по Орловской области.



Водитель "Логана", 62-летний мужчина, погиб на месте аварии. Женщина 42-х лет, пассажирка "Логана", умерла по дороге в больницу. Малолетний ребенок, тоже пассажир "Логана", получил травмы. Водитель "Рено Сценик", мужчина 46 лет, также получил ранения.





Ольга СУПОНЕВА



