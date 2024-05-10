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16:02, 10 мая 2024 года В Волково под Мценском случилось ДТП Иномарка оказалась в кювете.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

10 мая в деревне Волково Мценского района случилось ДТП. Водитель иномарки не справился с управлением.



По информации регионального МЧС, авария произошла около 14 часов.



- На месте ДТП работали силы и средства 10 ПСЧ. Водитель не справился с управлением и допустил съезд в кювет. Есть пострадавший, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.











Ольга СУПОНЕВА



