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15:09, 10 мая 2024 года В Орле пассажиры автобуса спели под гармонь В транспорте звучали песни военных лет.







В Орле состоялся финал акции "Гармонь - подруга боевая". 10 мая песни военных лет звучали в автобусе №16.



Для пассажиров выступили артисты городского центра культуры, а орловцы подпели им. Некоторые пассажиры специально проехали свои остановки, чтобы послушать знакомые песни.



- В этом году в честь Дня Победы в трамвае, троллейбусе и автобусе для пассажиров выступали коллективы театра "Русский стиль" им. Бахтина, ансамбля "Славица" и "Орловского городского центра культуры". Акция "Гармонь — подруга боевая" радует горожан не впервые. Уникальный и новый формат пришелся по душе и пользователям общественного транспорта, и самим творческим коллективам, - рассказали в администрации Орла.











Ольга СУПОНЕВА



