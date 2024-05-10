Бастрыкин поручил проверить выдачу лекарств в Орловской области
Орловские следователи доложат о ситуации главе ведомства.
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Александр Бастрыкин поручил организовать проверку выдачи лекарств в Орловской области. Орловские следователи доложат о результатах главе ведомства.
Об этом сообщает регуправление следкома России. Проверка организована после того, как в соцсетях местная жительница сообщила о невыдаче медикаментов ее больной матери. По ее информации, льготные лекарства женщина не может получить с марта 2024 года.
- Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Орловской области Юдину организовать проверку по данному факту и представить доклад об установленных обстоятельствах, - сообщаеторловское СУ СКР.