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13:37, 10 мая 2024 года В Орле откроется офис Президентского фонда культурных инициатив Открытие состоится 20 мая.



Фото: архив "Вестей"

20 мая в Орле откроется офис Президентского фонда культурных инициатив. Он будет работать на площадке Информационно-выставочного центра Орловской области.



Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Президентский фонд культурных инициатив осуществляет грантовую поддержку творческих инициатив в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. Орловщина оказалась в десятке регионов по количеству поданных заявок на первый конкурс фонда в 2024 году. Всего было подано 228 заявок, 30 из которых стали проектами-победителями.



- С целью увеличения количества инициативных проектов и повышения качества оформления заявок на участие в конкурсном отборе в Орле будет работать проектный офис Президентского фонда культурных инициатив, - отметили в пресс-службе правительства Орловской области.









Ольга СУПОНЕВА



