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12:24, 10 мая 2024 года В Орле состоялся флешмоб "Девушки в красном" 9 мая активистки прекрасного пола устроили шествие в поддержку защитников отечества.







В Орле 9 мая прошел необычный флешмоб "Девушки в красном". По центру Орла устроили шествие представительницы прекрасного пола.



Орловчанки в красной одежде, цвета Знамени Победы, прошагали по бульвару Победы до одноименного парка.



- Мы хотим показать нашу женскую солидарность, выразить таким образом слова благодарности нашим героям-защитникам, - отметила Марина Франко, организатор флешмоба.



Интересно, что к мероприятию присоединились и четверолапые, одетые по дресс-коду в красное. Так одна из участниц события со своими питомцами отдала дань памяти собак-героев на фронтах Великой Отечественной.



- Известны имена собак-героев, которые были санитарами, охраняли полк, предупреждали о налетах, - поделилась Виталия Румянцева, участница флешмоба.





Эльза Ахмедбекова



