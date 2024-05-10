В Орле прихожане храма собрали помощь для пожилых пациентов психбольницы
В медучреждение доставили средства гигиены.
Фото: Орловская митрополия
Прихожане храма иконы Божией Матери "Взыскание погибших" в Орле собрали помощь для пожилых пациентов психиатрической больницы. Приход передал в медучреждение памперсы.
Инициативу проявила прихожанка храма, врач больницы. Всем миром решено было помочь оставленным родственниками пожилым беспомощным людям.
- Мы только в очередной раз можем поблагодарить Бога за возможность проявить любовь и сострадание к тем, от кого общество практически отвернулось. Но и эти люди - дети Божии, и также, как все, нуждаются в нашей любви, тепле и заботе, - отметил настоятель храма иерей Артемий Торопов.