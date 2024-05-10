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12:47, 10 мая 2024 года В Орле прихожане храма собрали помощь для пожилых пациентов психбольницы В медучреждение доставили средства гигиены.



Фото: Орловская митрополия

Прихожане храма иконы Божией Матери "Взыскание погибших" в Орле собрали помощь для пожилых пациентов психиатрической больницы. Приход передал в медучреждение памперсы.



Инициативу проявила прихожанка храма, врач больницы. Всем миром решено было помочь оставленным родственниками пожилым беспомощным людям.



- Мы только в очередной раз можем поблагодарить Бога за возможность проявить любовь и сострадание к тем, от кого общество практически отвернулось. Но и эти люди - дети Божии, и также, как все, нуждаются в нашей любви, тепле и заботе, - отметил настоятель храма иерей Артемий Торопов.











Ольга СУПОНЕВА



