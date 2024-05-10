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12:00, 10 мая 2024 года В Орле 18 мая пройдет "Ночь музеев-2024" Публикуем афишу.





Музеи Орла присоединятся к всероссийской акции "Ночь музеев-2024". Она пройдет 18 мая. "Вести-Орел" публикуют афишу событий.



Серия литературно-музыкальных вечеров пройдет в объединенном государственном литературном музее Тургенева. 18 мая в 19.00 гостей ждет музей им. И. А. Бунина, в 20.00 музей И. С. Тургенева. Здесь гости увидят спектакль по сказкам Тургенева детского театра "Серебряная птица". В 21.00 двери откроет музей писателей-орловцев, а в 22.00 пройдут вечера в доме Грановского и в Музее писателей-орловцев, посвященные Лескову и Андрееву.



В Орловском музее изобразительных искусств "Ночь музеев" пройдет с 18:00 до 22:00. Посетителей познакомят с семейными реликвиями Скарятиных. Также гостей ждет экскурсия по выставке "История большой страны в изобразительном искусстве народов СССР" и экскурсия по постоянной экспозиции.



Орловский краеведческий музей присоединился к акции проектом "Семейный альбом". Жителям Орла предложили поделиться своими воспоминания, фотографиями, найти семейные реликвии и рассказать о них. Авторов пяти самых интересных семейных историй, выбранных голосованием, пригласят выступить 18 мая.



В этом году акция посвящена семейным традициям и реликвиям.



(12+)





Ольга СУПОНЕВА



