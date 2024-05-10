Главная » Новости



11:00, 10 мая 2024 года В Орле проходит фестиваль "Солдатская кухня" Гостей ждет парк Победы.



Фото: vk.com/orelfest57

9 мая в Орле стартовал первый фестиваль "Солдатская кухня", он проходит в парке Победы. Посетить его можно и 10 мая.



В первый день фестиваля гости парка продегустировали блюда военно-полевой кухни, стали зрителями праздничного концерта и акции Вальс Победы, поучаствовали в мастер-классах, присоединились к военно-тактической игре лазертаг, покатались на лошадях и сделали снимки на память в фотозонах.



- 10 мая фестиваль "Солдатская кухня" и площадки парка Победы продолжают свою работу. Дегустации для посетителей организуют городские предприятия общепита. Посетить второй день фестиваля можно с 11:00 до 18:00, - сообщили в пресс-службе правительства Орловской области.











Ольга СУПОНЕВА



