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11:00, 10 мая 2024 года

В Орле проходит фестиваль "Солдатская кухня"

Гостей ждет парк Победы.

Фото: vk.com/orelfest57

9 мая в Орле стартовал первый фестиваль "Солдатская кухня", он проходит в парке Победы. Посетить его можно и 10 мая.

В первый день фестиваля гости парка продегустировали блюда военно-полевой кухни, стали зрителями праздничного концерта и акции Вальс Победы, поучаствовали в мастер-классах, присоединились к военно-тактической игре лазертаг, покатались на лошадях и сделали снимки на память в фотозонах. 

- 10 мая фестиваль "Солдатская кухня" и площадки парка Победы продолжают свою работу. Дегустации для посетителей организуют городские предприятия общепита. Посетить второй день фестиваля можно с 11:00 до 18:00, - сообщили в пресс-службе правительства Орловской области.





Ольга СУПОНЕВА
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