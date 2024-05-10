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10:21, 10 мая 2024 года

В Орле ветеранов поздравили с Днем Победы

Героев Великой Отечественной чествовали гости, под их окнами состоялись персональные концерты.



В преддверии Дня Победы и в сам праздник в Орле и области чествовали ветеранов. Для героев Великой Отечественной состоялись праздничные концерты, к ним домой с подарками и поздравлениями пришли гости, а пож чьими-то окнами прошел парад.

Так, к ветерану Александру Алешкину под окна пришел отряд юнармейцев - устроили индивидуальный парад. Старший сержант Алешкин дошел до Берлина, награжден медалями, орденом Красной Звезды.

А ветеран Виктор Бондарь стал зрителем настоящего концерта, который подготовили воспитанники центра детского творчества №1. В 1943 он был признан в ряды Красной Армии, служил в транспортной дивизии особого назначения, доставлял грузы на фронт.

О том, как чествовали и других героев - в нашем сюжете. 




Антон Сорокин
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