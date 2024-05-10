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9:19, 10 мая 2024 года Орел отметил День Победы 9 мая в центре города прошел праздничный парад.







Орловцы отпраздновали День Победы. В 2024 году из-за соображений безопасности не было масштабных мероприятий, однако от парада областной центр не отказался.



- Это не просто мероприятие, это дух патриотизма, дух понимания и видения и сил, и возможностей, и настроения. Орловщина доказала за многовековую историю, что это регион с боевым характером, - отметил Андрей Клычков, губернатор Орловской области.



Многие горожане пришли на площадь с портретами своих героев, несмотря на то, что шествие Бессмертного полка в прежнем формате также было принято решение не проводить.





Антон Сорокин



