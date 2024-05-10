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8:48, 10 мая 2024 года Андрей Клычков с женой и детьми присоединился к акции Бессмертный полк Губернатор Орловской области поделился фото с героями семьи.



Фото: vk.com/klychkov_andrey_official

Губернатор Орловской области Андрей Клычков присоединился к акции Бессмертный полк, которая в 2024 году проходит в онлайн-формате. Глава региона выложил в сеть фото с супругой и детьми, в руках - портреты родственников-фронтовиков.



- Сегодня наши герои живут в сердцах тех, кто помнит и чтит подвиги советских солдат. Наша память сильнее времени. Она в бескрайних просторах страны, в монументах и памятниках родной земли, во взгляде детей. Мы всегда будем гордиться легендарным поколением победителей, беречь завещанную нам Родину, - написал Клычков.



Он отметил, что присоединиться к Бессмертному полку и рассказать истории героев своих семей может каждый.









Ольга СУПОНЕВА



