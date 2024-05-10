пятница 10.05.2024 12:24:12 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС







Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

8:48, 10 мая 2024 года

Андрей Клычков с женой и детьми присоединился к акции Бессмертный полк

Губернатор Орловской области поделился фото с героями семьи.

Фото: vk.com/klychkov_andrey_official

Губернатор Орловской области Андрей Клычков присоединился к акции Бессмертный полк, которая в 2024 году проходит в онлайн-формате. Глава региона выложил в сеть фото с супругой и детьми, в руках - портреты родственников-фронтовиков.

Сегодня наши герои живут в сердцах тех, кто помнит и чтит подвиги советских солдат. Наша память сильнее времени. Она в бескрайних просторах страны, в монументах и памятниках родной земли, во взгляде детей. Мы всегда будем гордиться легендарным поколением победителей, беречь завещанную нам Родину, - написал Клычков.

Он отметил, что присоединиться к Бессмертному полку и рассказать истории героев своих семей может каждый. 




Ольга СУПОНЕВА
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.