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20:37, 9 мая 2024 года

В Орле открылась выставка, посвященная вкладу сотрудников НКВД в Великую Победу

Экспозиция работает на Бульваре Победы.

Фото: УМВД России по Орловской области

В Орле на Бульваре Победы открылась выставка, посвященная роли сотрудников НКВД в годы Великой Отечественной войны. Она рассказывает о событиях, происходивших тогда на Орловщине, и о героях, которые защищали город.
 
На стендах представлена историческая информация, архивные фотографии и документы. Выставка приурочена к Дню Победы.
 
Посетители могут узнать, что в октябре 1941 года сотрудники НКВД были среди защитников города. Они ценой своей жизни задержали продвижение врага к Москве. Благодаря их подвигу наши войска смогли выстроить оборону в районе Мценска и остановить бронированные полчища Гудериана.
 
Информация об этих событиях также доступна на стендах выставки, сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области



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