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20:37, 9 мая 2024 года В Орле открылась выставка, посвященная вкладу сотрудников НКВД в Великую Победу Экспозиция работает на Бульваре Победы.



Фото: УМВД России по Орловской области

В Орле на Бульваре Победы открылась выставка, посвященная роли сотрудников НКВД в годы Великой Отечественной войны. Она рассказывает о событиях, происходивших тогда на Орловщине, и о героях, которые защищали город. На стендах представлена историческая информация, архивные фотографии и документы. Выставка приурочена к Дню Победы. Посетители могут узнать, что в октябре 1941 года сотрудники НКВД были среди защитников города. Они ценой своей жизни задержали продвижение врага к Москве. Благодаря их подвигу наши войска смогли выстроить оборону в районе Мценска и остановить бронированные полчища Гудериана. УМВД России по Орловской области. Информация об этих событиях также доступна на стендах выставки, сообщили в пресс-службе





Вести-Орёл



