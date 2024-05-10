пятница 10.05.2024 12:24:05 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
Главная » Новости
8:17, 10 мая 2024 года В Орловской области ожидаются затяжные дожди В ближайшую неделю будет холодно.
Фото: Ольга Супонева
В Орловской области пойдут дожди. По прогнозам синоптиков, ближайшая неделя не побалует жителей теплом.
Как сообщает Росгидрометцентр, с 10 по 13 мая включительно в Орле ожидаются осадки. В ночное время температура на уровне 1-5 градусов со знаком плюс, днем в районе 10-13 градусов тепла. Кроме того, в ближайшие дни будет дуть сильный ветер. Атмосферное давление в пределах нормы.
Потепление придет в регион только после 15 мая.
Ольга СУПОНЕВА
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.