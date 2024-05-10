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8:17, 10 мая 2024 года В Орловской области ожидаются затяжные дожди В ближайшую неделю будет холодно.



Фото: Ольга Супонева

В Орловской области пойдут дожди. По прогнозам синоптиков, ближайшая неделя не побалует жителей теплом.



Как сообщает Росгидрометцентр, с 10 по 13 мая включительно в Орле ожидаются осадки. В ночное время температура на уровне 1-5 градусов со знаком плюс, днем в районе 10-13 градусов тепла. Кроме того, в ближайшие дни будет дуть сильный ветер. Атмосферное давление в пределах нормы.



Потепление придет в регион только после 15 мая.











Ольга СУПОНЕВА



