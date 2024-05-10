Бадминтонисты из Орла завоевали бронзовые медали на чемпионате ЦФО
В соревнованиях приняли участие более 80 спортсменов из 10 регионов России.
Фото: Центр физкультурных и спортивных мероприятий
Сборная команда Орловской области стала бронзовым призером чемпионата ЦФО по бадминтону. Соревнования проходили в Орехово-Зуево и собрали более 80 бадминтонистов из 10 регионов страны.
Как сообщаетЦентр физкультурных и спортивных мероприятий, участники боролись за победу в пяти разрядах. Кроме того, орловский спортсмен Николай Баранов трижды поднялся на пьедестал почета в личном первенстве.
В составе орловской команды также были Есения Кирюхина, Анна Галкина и Александра Степанова.