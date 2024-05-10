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10:00, 10 мая 2024 года

Бадминтонисты из Орла завоевали бронзовые медали на чемпионате ЦФО

В соревнованиях приняли участие более 80 спортсменов из 10 регионов России.

Фото: Центр физкультурных и спортивных мероприятий

Сборная команда Орловской области стала бронзовым призером чемпионата ЦФО по бадминтону. Соревнования проходили в Орехово-Зуево и собрали более 80 бадминтонистов из 10 регионов страны.

Как сообщает Центр физкультурных и спортивных мероприятий, участники боролись за победу в пяти разрядах. Кроме того, орловский спортсмен Николай Баранов трижды поднялся на пьедестал почета в личном первенстве. 

В составе орловской команды также были Есения Кирюхина, Анна Галкина и Александра Степанова.


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