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10:00, 10 мая 2024 года Бадминтонисты из Орла завоевали бронзовые медали на чемпионате ЦФО В соревнованиях приняли участие более 80 спортсменов из 10 регионов России.



Фото: Центр физкультурных и спортивных мероприятий

Сборная команда Орловской области стала бронзовым призером чемпионата ЦФО по бадминтону. Соревнования проходили в Орехово-Зуево и собрали более 80 бадминтонистов из 10 регионов страны.



Как сообщает Центр физкультурных и спортивных мероприятий, участники боролись за победу в пяти разрядах. Кроме того, орловский спортсмен Николай Баранов трижды поднялся на пьедестал почета в личном первенстве.



В составе орловской команды также были Есения Кирюхина, Анна Галкина и Александра Степанова.





Вести-Орёл



