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16:51, 9 мая 2024 года Под Орлом пропала пожилая женщина С 8 мая о местонахождении Веры Захаровой ничего неизвестно.





В Орловской области ищут 77-летнюю женщину. Последний раз Веру Александровну Захарову видели 8 мая. С тех пор о месте ее нахождения ничего не известно.



Поисковый отряд "ЛизаАлерт" опубликовал ориентировку. Сообщается, что женщина была одета в зеленое пальто, красную кофту, серый берет и черные сапоги.



Пропавшая худощавого телосложения. Ее рост примерно 155 сантиметров, глаза карие. Вера Александровна проживала в деревне Архипова Болховского района Орловской области.





Вести-Орёл



