Главная » Новости



18:20, 9 мая 2024 года На ВДНХ волонтеры из Орла собрали подарки для бойцов СВО Ребята работали в орловском павильоне в Москве в День Победы.



Фото: портал Орловской области

Юнармейцы из Орловской области посетили выставку ВДНХ в Москве, чтобы подготовить подарки для участников СВО. 9 мая здесь проходила акция под названием "Письма на фронт", в рамках которой каждый мог отправить военным свои пожелания. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.



Кроме того, в орловском павильоне состоялся мастер-класс "Символ для бойцов СВО", на котором посетители смогли изготовить мягкую игрушку в виде Чебурашки. Также здесь была представлена фотовыставка "Юнармия в кадре", рассказывающая о деятельности движения на Орловщине.





Вести-Орёл



