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12:31, 9 мая 2024 года В Орле ветераны Великой Отечественной войны и СВО встретились в одном строю Парад Победы прошел на центральной площади города.



Фото: пресс-служба губернатора

В Орле состоялся парад, посвященный 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, на мероприятие пригласили ветеранов военной службы, представителей региональной и муниципальной власти, трудовых коллективов, общественных и молодежных организаций.



Память память павших воинов и миллионов соотечественников, отдавших свои жизни за свободу и независимость нашей Родины, за мирную жизнь будущих поколений почтили минутой молчания.



Участники парада пронесли Государственный Флаг Российской Федерации, Знамя Вооруженных Сил РФ и Знамя Победы. По главной площади торжественным маршем прошли войска Орловского территориального гарнизона. В одном строю встретились ветераны Великой Отечественной войны и участники СВО.





Вести-Орёл



