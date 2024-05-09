В Орле ветераны Великой Отечественной войны и СВО встретились в одном строю
Парад Победы прошел на центральной площади города.
Фото: пресс-служба губернатора
В Орле состоялся парад, посвященный 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, на мероприятие пригласили ветеранов военной службы, представителей региональной и муниципальной власти, трудовых коллективов, общественных и молодежных организаций.
Память память павших воинов и миллионов соотечественников, отдавших свои жизни за свободу и независимость нашей Родины, за мирную жизнь будущих поколений почтили минутой молчания.
Участники парада пронесли Государственный Флаг Российской Федерации, Знамя Вооруженных Сил РФ и Знамя Победы. По главной площади торжественным маршем прошли войска Орловского территориального гарнизона. В одном строю встретились ветераны Великой Отечественной войны и участники СВО.