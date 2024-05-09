Жители Орла пришли на Парад Победы с портретами своих героических дедов и прадедов

|Главная » Новости
11:59, 9 мая 2024 года
Жители Орла пришли на Парад Победы с портретами своих героических дедов и прадедовНа центральной площади города торжественным маршем прошли войска Орловского гарнизона.
Фото: тг-канал "Телеграммы из Орла"
9 мая орловцы праздновали День Победы. Они пришли на парад с портретами своих героических родственников.
По традиции на центральной площади областного центра торжественным маршем прошли войска Орловского территориального гарнизона.
С Днем Великой Победы жителей и гостей города поздравил губернатор Андрей Клычков. Он отметил, что Красное знамя Победы над поверженным Берлином - символ выдающегося подвига, невиданного массового героизма советских воинов и боевой мощи Красной Армии.
- Наша страна внесла решающий вклад в разгром фашистской Германии. Яркой страницей в летописи Победы стала битва на Орловско-Курской дуге, завершившая коренной перелом в Великой Отечественной и всей Второй мировой войне, - сказал глава региона.
Губернатор напомнил, что бойцы, участвующие в специальной военной операции, достойно продолжают ратные традиции Отечества и делают все для выполнения задач, поставленных президентом и Верховным Главнокомандующим Владимиром Путиным. Об этом сообщает
тг-канал "Телеграммы из Орла"
.
Вести-Орёл