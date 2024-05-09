Главная » Новости



13:03, 9 мая 2024 года В школе № 29 города Орла открыли Парту Героя в честь Дениса Тарасова Он погиб 3 октября 2023 года, выполняя боевые задачи в ДНР.



Фото: Управление Росгвардии РФ по Орловской области

В орловской школе №29 открыли "Парту Героя" в честь лейтенанта воздушно-десантных войск, участника СВО Дениса Тарасова. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области.





На церемонии присутствовали мама Дениса Людмила Тарасова, сотрудники Росгвардии, командир отряда народной дружины "Бригада Катукова" Денис Орлов, представители органов исполнительной власти региона, педагоги и ученики. За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, Денис Тарасов посмертно награжден орденом Мужества.





Вести-Орёл



