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13:03, 9 мая 2024 года

В школе № 29 города Орла открыли Парту Героя в честь Дениса Тарасова

Он погиб 3 октября 2023 года, выполняя боевые задачи в ДНР.

Фото: Управление Росгвардии РФ по Орловской области

В орловской школе №29 открыли "Парту Героя" в честь лейтенанта воздушно-десантных войск, участника СВО Дениса Тарасова. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области.


На церемонии присутствовали мама Дениса Людмила Тарасова, сотрудники Росгвардии, командир отряда народной дружины "Бригада Катукова" Денис Орлов, представители органов исполнительной власти региона, педагоги и ученики.
 
За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, Денис Тарасов посмертно награжден орденом Мужества.



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