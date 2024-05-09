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11:07, 9 мая 2024 года В Орле стартовал патриотический автопробег В нем участвуют более 150 легковых автомобилей.







9 мая в Орле стартовал автопробег. Колонна, украшенная флагами, состоит более чем из 150 легковых автомобилей. Участники отправились в путь от площади Жукова и проследуют до Кривцовского мемориала. Там они возложат цветы к Вечному огню и почтут память погибших воинов минутой молчания.





Анастасия Тычинская



