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10:23, 9 мая 2024 года Андрей Клычков возложил гирлянду Славы и цветы к стеле "Орел - город воинской славы" Живые цветы также легли к бюстам Героев-разведчиков Ивана Санько и Василия Образцова.



Фото: тг-канал "Телеграммы из Орла"

Губернатор Орловской области Андрей Клычков возложил гирлянду Славы и цветы к стеле "Орел - город воинской славы". Живые цветы легли к бюстам Героев-разведчиков Ивана Санько и Василия Образцова, водрузивших Знамя Победы над Орлом в августе 1943 года, а также к бюстам Героев России Александру Рязанцеву и Алексею Скворцову.



В мероприятии приняли участие сенаторы Российской Федерации Василий Иконников и Вадим Соколов, депутат Госдумы Ольга Пилипенко, представители вооруженных сил и правоохранительных органов, политических партий, общественных организаций и жители Орла.



Как сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла", в областной центр приехали гости из Луганской Народной Республики - первый заместитель главы Троицкого муниципального округа ЛНР Екатерина Гуленко и преподаватель Троицкой музыкальной школы Александр Полстянкин.







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