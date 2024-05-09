Андрей Клычков возложил гирлянду Славы и цветы к стеле "Орел - город воинской славы"
Живые цветы также легли к бюстам Героев-разведчиков Ивана Санько и Василия Образцова.
Фото: тг-канал "Телеграммы из Орла"
Губернатор Орловской области Андрей Клычков возложил гирлянду Славы и цветы к стеле "Орел - город воинской славы". Живые цветы легли к бюстам Героев-разведчиков Ивана Санько и Василия Образцова, водрузивших Знамя Победы над Орлом в августе 1943 года, а также к бюстам Героев России Александру Рязанцеву и Алексею Скворцову.
В мероприятии приняли участие сенаторы Российской Федерации Василий Иконников и Вадим Соколов, депутат Госдумы Ольга Пилипенко, представители вооруженных сил и правоохранительных органов, политических партий, общественных организаций и жители Орла.
Как сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла", в областной центр приехали гости из Луганской Народной Республики - первый заместитель главы Троицкого муниципального округа ЛНР Екатерина Гуленко и преподаватель Троицкой музыкальной школы Александр Полстянкин.