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14:00, 9 мая 2024 года Орловская область передала на фронт еще одну аквапосылку Гуманитарный конвой работал на Артемовском направлении.



Фото: Сергей Лежнев

Орловцы доставили на фронт еще 30 тонн бутилированной питьевой воды. Аквагруз передали бойцам, которые сражаются на Артемовском направлении. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.



- Это не просто вода. Это - символ единства, вера в Победу, надежда на скорейшее возвращение наших героев домой, - отметил глава региона.



Губернатор поблагодарил всех, кто помогает военным на фронте. Клычков подчеркнул, что орловский тыл не остается в стороне, а активно помогает преодолевать трудности и приближает общую Победу.





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