В Орловской области появился памятный знак "Населенный пункт воинской доблести"

Торжественное мероприятие прошло в деревне Соборовка Троснянского района.

Фото: газета "Сельские зори"

По словам очевидцев, битва на Соборовском поле была не менее ожесточенной, чем на Прохоровском поле. За пять дней оборонительных боев на этом участке Центрального фронта погибло более 30 тысяч советских солдат и офицеров. 33 из них получили звание Героя Советского Союза.

Благодаря героизму и самоотверженности наших воинов враг не смог воплотить в жизнь свой план "Цитадель" и открыть себе дорогу на Москву. В результате Орловско-Курской битвы произошел коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Немецкое командование потеряло стратегическую инициативу в своих действиях.