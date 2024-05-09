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20:29, 8 мая 2024 года Орловские школьники и студенты вышли с портретами героев Великой Отечественной войны Акция "Бессмертный полк" прошла в локальных точках.







9 мая большая колонна "Бессмертного полка" по улицам Орла не пойдет. Из соображений безопасности акция пройдет онлайн. Организаторы предложили участникам разместить портреты героев Великой Отечественной войны на транспорте, уличных медиаэкранах и в учебных заведениях.

"В этом году нам в очередной раз не удастся провести "Бессмертный полк", но я думаю, что мы все можем взять портреты родных и близких и пойти в ближайший парк, сквер, бульвар", — рассказал ранее в трансляции губернатор Андрей Клычков. Примерно так и поступили в Орле. Студенты и преподаватели ОГАУ принесли портреты своих дедов и прадедов. "Бессмертный полк" объединил в одну колонну людей разных поколений и статусов. "Бессмертные полки" прошли и в школах.





Татьяна Тимохина



