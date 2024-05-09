ГТРК "Орел" покажет фильм о летчице Антонине Лебедевой

О ее судьбе расскажет документальная лента Игоря Свеженцева "Шлемофон с косичками".

Лето 1943-го года. Миллионы солдат сражаются за свободу своей страны. Они — участники переломной битвы. Среди них — летчица Антонина Лебедева. Ее ласково называли Тонечкой. Она всегда ходила с двумя косичками. Наравне с мужчинами поднимала в небо свой истребитель и несла боевое дежурство.



Последний сигнал на вылет застал ее с ромашками в руках, с цветком она и забралась в кабину самолета. В тот день из всех, кто вылетел, на аэродром никто не вернулся.



Спустя годы останки железной птицы и летчицы найдут в Орловской области. О судьбе Тонечки расскажет документальный фильм Игоря Свеженцева "Шлемофон с косичками". Смотрите его 9 мая в 19:00 на канале "Россия".



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