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16:58, 8 мая 2024 года Сквер Гуртьева в Орле планируют благоустроить к 5 августа Работы уже в самом разгаре.





Сквер Гуртьева в Орле планируют благоустроить к 5 августа. В День города там уже собираются провести праздничные мероприятия, рассказал в ходе прямого эфира губернатор Андрей Клычков.



Как сообщает региональный информационный портал, подрядчик полностью снял старый асфальт и бортовые тротуарные камни. Рабочие приступили к устройству парковки вдоль улицы. В ближайшие две недели работы по устройству тропинок планируется завершить.



Окончательным этапом благоустройства станет центральная аллея и монтаж декоративной подсветки памятника Гуртьеву.





