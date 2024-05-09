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10:00, 9 мая 2024 года Орловский ветеран принял парад Победы перед своими окнами У дома Григория Яковлевича Зинченко промаршировали юнармейцы.



Фото: администрация города Орла

Ветерана Великой Отечественной войны Григория Яковлевича Зинченко поздравили с Днем Победы. Под окнами его дома прошли юнармейцы из школы №24 города Орла. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.





В конце мая Григорию Яковлевичу исполнится 101 год. Когда началась война, ему было 18 лет. В рядах Красной Армии он служил с 1943 года.



Григорий Зинченко воевал на западном направлении, участвовал в освобождении Праги и Будапешта. На его пиджаке более десятка наград. Самые ценные - орден Отечественной войны 1941-1945 годов II степени, медали "За отвагу" и "За взятие Будапешта".



Три года назад уроженец Луганска Григорий Яковлевич Зинченко был вынужден переселиться в Орел из-за обострения ситуации на Донбассе.





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