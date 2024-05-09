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9:00, 9 мая 2024 года В Орле прозвучали песни военных лет Артисты выступили на сцене театра Тургенева.







В театре Тургенева прошла премьера спектакля-концерта "На всю оставшуюся жизнь". Малый зал академического театра не смог вместить всех желающих.



– Сильные люди и сильные события родили такой сильный материал. Я очень надеюсь, что специальная военная операция как можно скорее достигнет своих целей и будут написаны новые и радостные песни о нашей Победе, - сказал актер Орловского академического театра имени Тургенева Антон Карташев.



Спектакль возвращает зрителя в то время, когда человек думал о Победе – одной на всех и мечтал о спокойной жизни, которую принес май 1945 года.





Эва Стасюлевич



