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18:00, 8 мая 2024 года Орловцам напомнили о правилах безопасности во время праздников Орловские спасатели перешли на усиленный режим работы.







Жителям Орловской области напомнили о необходимости соблюдения правил безопасности во время майских праздников. Как сообщили в ГУ МЧС России по Орловской области, при посещении массовых мероприятий нельзя терять бдительность и оставлять без присмотра детей.



- Ни в коем случае не трогайте какие-то подозрительные предметы, сумки и рюкзаки. Если вы обнаружили что-то подозрительное, то сразу сообщите об этом в экстренные службы, - предупредили в пресс-службе ведомства.



В МЧС также рекомендуют не разводить костры в ветреную погоду и соблюдать правила безопасности у водоемов. А если вы попали в беду или стали очевидцем происшествия, звоните по телефонам 101 или 112.





Вести-Орёл



