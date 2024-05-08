В деревне Первый Воин появилась стела "Населенный пункт воинской доблести"
Она стала 19-й в Орловской области.
В деревне Первый Воин Мценского района открылась стела "Населенный пункт воинской доблести". Она стала 19-й в регионе. Память погибших в годы Великой Отечественной войны почтили минутой молчания.
Звание "Населенный пункт Воинской доблести" деревне Первый Воин присвоено летом 2023-го года. В октябре 1941-го года танковая бригада полковника Катукова нанесла тяжелые потери противнику, прикрыв тем самым сосредоточение советских войск.