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18:30, 8 мая 2024 года Юный орловский барабанщик записал кавер для бойцов СВО Андрей Панин получил обратную связь с фронта.







Орловец Андрей Панин начал играть на барабанах в восемь лет. За несколько лет он успел поучаствовать в двух олимпийских барабанных играх, где занял второе место. Среди участников были и взрослые музыканты. Сейчас Андрей планирует поучаствовать в телепроекте "Синяя птица".



Недавно юный орловец записал кавер на известную песню Шамана и отправил ее бойцам СВО. С фронта пришла обратная связь.



– Андрей - гордость нашей школы, и ролик снятый им и его мамой, в поддержку ребят, находящихся в зоне СВО, заставляет нас еще больше им гордиться, - отметила художественный руководитель Ядвига Ходосевич.





Александра Бахтина



