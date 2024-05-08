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16:30, 8 мая 2024 года В Орле рассказали истории убитых нацистами деревень В областной столице прошел форум "Без срока давности".







В Орловском госуниверситете прошел образовательно-просветительский форум "Без срока давности". В областную столицу со своими проектами приехали представители ряда регионов России.



Главная цель проекта – сохранение исторической памяти, включая зверства оккупантов в советских селах. В частности, в деревне Хацунь было убито 318 человек, Колпачки сожжены дотла, в Михайловке и окрестных селах погибло 2000 жителей.



Также в форуме в онлайн-режиме участвовали специалисты архивов и студенты, которые прислали свои готовые мини-фильмы. Общий фильм покажут в России и за рубежом.





