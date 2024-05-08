В Орле рассказали истории убитых нацистами деревень
В областной столице прошел форум "Без срока давности".
В Орловском госуниверситете прошел образовательно-просветительский форум "Без срока давности". В областную столицу со своими проектами приехали представители ряда регионов России.
Главная цель проекта – сохранение исторической памяти, включая зверства оккупантов в советских селах. В частности, в деревне Хацунь было убито 318 человек, Колпачки сожжены дотла, в Михайловке и окрестных селах погибло 2000 жителей.
Также в форуме в онлайн-режиме участвовали специалисты архивов и студенты, которые прислали свои готовые мини-фильмы. Общий фильм покажут в России и за рубежом.