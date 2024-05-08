В Орловской области нашли останки солдат, погибших во время войны
Стихийное захоронение обнаружили в селе Сосновка Ливенского района.
Фото: тг-канал "ПРИНТ-ТВ Ливны"
8 мая вблизи источника Николая Чудотворца в селе Сосновка Ливенского района поисковики из отряда "Подвиг" обнаружили стихийное захоронение советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны. В настоящее время проводится эксгумация останков восьмерых красноармейцев.
Как сообщает тг-канал "ПРИНТ-ТВ Ливны", пока не удалось найти никаких сведений, которые помогли бы установить личности погибших.