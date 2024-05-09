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18:55, 8 мая 2024 года Орловчанки завоевали серию медалей на чемпионате и первенстве России по скиппингу Всего в активе 18 наград.



Фото: архив "Вестей"

В личном зачете чемпионата страны в активе нашей сборной – два серебра. В первенстве России наши спортсмены выиграли 11 медалей в личном зачете и 7 наград в командном зачете.



Не обошлось и без рекордных выступлений. Рекорд России орловчанки установили в дисциплине "прыжки через две скакалки 4 человека". Обновлен рекорд Орловской области в дисциплине "прыжки за 180 секунд". Теперь он принадлежит Марии Егорцовой.





Анастасия Дорохова



