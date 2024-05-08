Андрей Клычков поздравил с Днем Победы ветерана Марию Нуждину
Губернатор Орловской области пожелал ей здоровья и долголетия.
Фото: портал правительства Орловской области
8 мая губернатор Орловской области Андрей Клычков поздравил с приближающимся Днем Победы ветерана Великой Отечественной войны Марию Нуждину. Глава региона пожелал ей здоровья и долголетия, сообщает областной информационный портал.
Мария Нуждина попала на фронт в 1943 году после окончания медицинских курсов. Была санитаркой в составе медбатальона, дойдя до Берлина. Награждена орденом Красной Звезды, медалями "За боевые заслуги" и "За взятие Берлина".
Сегодня Марии Нуждиной 99 лет. Она до сих пор продолжает заниматься любимым делом — вязать крючком. Свое творение — вязанные салфетки — она презентовала и главе региона.