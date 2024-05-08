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14:30, 8 мая 2024 года Андрей Клычков поздравил с Днем Победы ветерана Марию Нуждину Губернатор Орловской области пожелал ей здоровья и долголетия.



Фото: портал правительства Орловской области

8 мая губернатор Орловской области Андрей Клычков поздравил с приближающимся Днем Победы ветерана Великой Отечественной войны Марию Нуждину. Глава региона пожелал ей здоровья и долголетия, сообщает областной информационный портал.



Мария Нуждина попала на фронт в 1943 году после окончания медицинских курсов. Была санитаркой в составе медбатальона, дойдя до Берлина. Награждена орденом Красной Звезды, медалями "За боевые заслуги" и "За взятие Берлина".



Сегодня Марии Нуждиной 99 лет. Она до сих пор продолжает заниматься любимым делом — вязать крючком. Свое творение — вязанные салфетки — она презентовала и главе региона.





