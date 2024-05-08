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14:00, 8 мая 2024 года Отопительный сезон в Орле продлится минимум до 14 мая Это следует из постановления городской администрации.





Отопительный сезон в Орле продлится минимум до 14 мая. Это следует из постановления городской администрации.

"В связи с резким понижением температуры наружного воздуха до минус двух градусов Цельсия и обильным выпадением осадков поставщикам тепловой энергии временно возобновить поставку тепловой энергии потребителям с 07.05.2024 года до 14.05.2024 года", – следует из документа. Тепло подадут в 1926 многоквартирных домов. Также тепло придет во все объекты соцкультбыта. Ответственность за доведение теплоносителя в квартиры лежит на управляющих компаниях. Это первая инстанция, куда следует обращаться по вопросу отопления.





