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11:16, 8 мая 2024 года Под Орлом увековечили память погибшего бойца СВО Мемориальную доску в честь Александра Пятина открыли в Покровском районе.



Фото: Защитники Отечества/Орловская область

На здании Верхососенской школы Покровского района появилась мемориальная доска в честь погибшего в ходе СВО Александра Пятина. Он участвовал в Чеченской войне и других событиях на Северном Кавказе.



Когда началась специальная военная операция, Александр заключил контракт с Минобороны и отправился на передовую. Он сражался на Луганском направлении.



В сентябре 2023 года районе села Новоселовка Александр Пятин погиб. За самоотверженность и отвагу, проявленные в ходе СВО, он был награжден орденом Мужества посмертно. Об этом сообщили в группе "Защитники Отечества/Орловская область".





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