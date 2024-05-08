Под Орлом увековечили память погибшего бойца СВО

Мемориальную доску в честь Александра Пятина открыли в Покровском районе.
Фото: Защитники Отечества/Орловская область
На здании Верхососенской школы Покровского района появилась мемориальная доска в честь погибшего в ходе СВО Александра Пятина. Он участвовал в Чеченской войне и других событиях на Северном Кавказе.
Когда началась специальная военная операция, Александр заключил контракт с Минобороны и отправился на передовую. Он сражался на Луганском направлении.
В сентябре 2023 года районе села Новоселовка Александр Пятин погиб. За самоотверженность и отвагу, проявленные в ходе СВО, он был награжден орденом Мужества посмертно. Об этом сообщили в группе "Защитники Отечества/Орловская область".