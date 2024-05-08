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11:55, 8 мая 2024 года Молодые орловцы спели с коллективами золотого возраста Концерт состоялся рядом с городским центром культуры.







В преддверии Дня Победы в Орле состоялся концерт в рамках совместного проекта городского центра культуры и регионального союза пенсионеров.



– Эти люди подтверждают своей жизнью, своими увлечениями, что жизнь замечательна и она продолжается независимо от возраста, - отметила председатель регионального отделения Союза пенсионеров России Татьяна Воробьева.



Идея объединить отцов и детей на одной сцене пришла в голову заслуженному работнику культуры Елене Майоровой. В первый раз на сцену исполнители вышли 5 августа 2023 года. В августе 2024 года артисты тоже споют для орловцев.





Юлия Опанасюк



